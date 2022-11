Koerssprong Adidas na berichten over overstap door Puma-baas

Het aandeel Adidas beleefde vrijdag een koerssprong van ruim een vijfde op de beurs in Frankfurt. Het aandeel schoot omhoog na berichten dat de huidige topman van concurrent Puma de gevoelige overstap maakt naar Adidas. Puma maakte een eerdere koersval grotendeels goed, maar noteerde nog wel 1,7 procent lager.

Het Duitse Manager Magazin meldde op basis van ingewijden dat Puma-baas Bjørn Gulden volgend jaar de baas wordt bij Adidas. Hij zou dan de opvolger worden van Kasper Rørsted die al heeft ;atem weten volgend jaar te stoppen. Adidas bevestigde met Gulden in gesprek te zijn over de topjob. Eerder op vrijdag maakte Puma bekend dat insider Arne Freudt de nieuwe baas van Puma wordt. Dit voedde al de geruchten dat Gulden na afloop van zijn huidige termijn eind dit jaar vertrekt naar de concurrent.

Adidas, verreweg de grootste van de twee bedrijven, kende de laatste tijd een reeks tegenslagen. Zo kampt het merk met zwakke verkopen in China. Ook had het bedrijf een geschil met rapper Ye, waarna een lucratieve samenwerking met die artiest eindigde. Veel beleggers stellen dat Adidas behoefte heeft aan een ervaren topman zoals Gulden. Volgens de kenners heeft hij het vermogen om zowel de creatieve als de financiële kant van een groot sportmerk te leiden.

De geschiedenis van Puma is nauw verstrengeld met die van Adidas. De gebroeders Adolf en Rudolf Dassler richtten in 1924 in het Beierse Herzogenaurach een schoenenfabriek op. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leverden zij schoenen aan het Duitse leger. De broers waren het echter vaak oneens over de te volgen strategie en Rudolf besloot uiteindelijk om voor zichzelf te beginnen. In 1948 richtte hij de Puma Schuhfabrik op, met als bedrijfslogo de springende roofkat. Het bedrijf van Adolf ging verder als Adidas, wat ook verwijst naar zijn naam.