Medewerkers luchthaven Heathrow staken rond begin WK voetbal

Bagageafhandelaars op de Londense luchthaven Heathrow gaan later deze maand staken rond het begin van het WK voetbal in Qatar. Zevenhonderd werknemers van afhandelaars Dnata and Menzies willen een beter loon en leggen daarom vanaf vrijdag 18 november drie dagen het werk neer, meldt vakbond Unite. Het WK begint op 20 november.

Volgens de vakbond wordt vooral de maatschappij Qatar Airways door de actie getroffen, die vanwege het voetbaltoernooi in het land meer vluchten uitvoert. Ook Amerikanen die vanwege Thanksgiving naar hun thuisland willen, krijgen waarschijnlijk last van de staking. Die feestdag is op 24 november.

Virgin Atlantic, Singapore Airlines, Cathay Pacific en Emirates horen volgens Unite ook bij de zwaarst getroffen maatschappijen. Dnata en Menzies doen veel verschillend werk, bijvoorbeeld op het gebied van bagageafhandeling en luchtvracht.