Nieuwe stikstoffabriek Gasunie laat nog langer op zich wachten

De bouw van een stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek loopt opnieuw vertraging op door een tekort aan geschikt personeel. De installatie moet geïmporteerd gas geschikt maken voor Nederlandse cv-ketels en fornuizen door de toevoeging van stikstof, maar kan dit op zijn vroegst vanaf begin 2023 produceren. Eerder rekende uitbater Gasunie Transport Services (GTS) erop dat de fabriek in november zou kunnen draaien.

De stikstoffabriek is belangrijk om volledig van het Groningse gas af te kunnen stappen, maar GTS verwacht niet dat door de extra vertraging ineens meer behoefte is aan gas uit het Groningse gasveld. Dat komt doordat de vraag naar gas sinds de oorlog in Oekraïne hard is gedaald, omdat het enorm duur is geworden. Daardoor kunnen de al bestaande stikstofinstallaties al het werk aan.

De gaswinning in Groningen gaat in principe op de waakvlamstand. Dit betekent dat er alleen nog genoeg gas wordt opgepompt om installaties inzetbaar te houden voor het geval Nederland toch weer veel gas uit eigen bodem wil halen.

Personeelstekorten en een conflict tussen aannemers zorgden al meerdere keren voor vertraging bij de oplevering van de stikstofinstallatie in Zuidbroek. Aanvankelijk zou de installatie begin 2022 klaar zijn, maar dat schoof op tot de zomer en vervolgens het najaar.

Dat de bouw van de fabriek alweer is vertraagd, leidt volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) “opnieuw tot grote ergernis”. Hij zal begin volgende week “alle betrokkenen om tekst en uitleg vragen”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de staatssecretaris is nog verdere vertraging “ongewenst”.