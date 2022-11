Ook Volkswagenconcern stopt even met Twitteradvertenties

Ook autoconcern Volkswagen zet zijn advertenties via Twitter tijdelijk stop vanwege de overname door Elon Musk. De grootste autoproducent van Europa heeft al zijn merken, waaronder Audi en Seat, geadviseerd voorlopig niet te adverteren via het sociale medium. De Duitse fabrikant wil eerst kijken welke kant Twitter op gaat.

Van farmaceut Pfizer, snackproducent Mondelez en voedingsmiddelenproducent General Mills werd donderdag via zakenkrant The Wall Street Journal al bekend dat zij voorlopig geen reclame maken via Twitter. Adverteerders zijn heel belangrijk in het verdienmodel van Twitter.

Adverteerders zijn bezorgd dat Musk de regels over toegestane en verboden uitingen op het socialmediaplatform zodanig versoepelt dat er allemaal ongewenste berichten rond hun advertenties komen te staan, bijvoorbeeld haatdragende boodschappen. Andere bedrijven stoppen met reclames op Twitter vanwege de onzekerheid binnen het bedrijf, nu een groot aantal hoge leidinggevenden is vertrokken of ontslagen. Dat gebeurde onder andere bij de marketing- en salesafdelingen van de berichtendienst.

Verschillende grote Nederlandse bedrijven konden niet direct zeggen of zij hun marketingactiviteiten op Twitter aanpassen. Bierproducent Heineken en luchtvaartmaatschappij KLM hebben laten weten al langere tijd niet te adverteren op Twitter omdat hun doelgroep beter via Instagram en Facebook kan worden bereikt. Ditzelfde geldt voor andere merken van Heineken, zoals Amstel. Ook supermarktketen Albert Heijn adverteert “al geruime tijd” niet via het vorige week door Musk overgenomen sociale medium.