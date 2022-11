Starbucks grote winnaar op Wall Street na recordkwartaal

Starbucks is vrijdag bijna een tiende meer waard geworden bij de opening van de beurzen in New York. Beleggers reageerden enthousiast op de kwartaalcijfers waarin de koffieketen een recordomzet meldde. Liefhebbers van de koffie en het gebak van Starbucks hebben zich duidelijk niet laten afschrikken door hogere prijzen.

Wall Street toonde over de gehele linie herstel na de publicatie van het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit bleek dat er in de Verenigde Staten in oktober meer nieuwe banen zijn bijgekomen dan verwacht. De werkloosheid nam daarentegen wel iets sterker toe dan voorzien.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1,2 procent hoger op 32.380 punten. De brede S&P 500 steeg 1,2 procent tot 3765 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 1,1 procent bij op 10.459 punten

DoorDash maakte een koerssprong van zo’n 11 procent. De maaltijdbezorger haalde afgelopen kwartaal een record aan bestellingen binnen en boekte meer omzet dan verwacht.

PayPal zakte bijna 6 procent. De onlinebetaaldienst presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel echter tegen. De resultaten van het mobiele betalingsplatform Block (plus 10 procent) werden wel goed ontvangen. Block is het voormalige Square, dat mede werd opgericht door Jack Dorsey, de medeoprichter en oud-topman van Twitter.

Cryptobeurs Coinbase, die ook met cijfers kwam, klom 12,5 procent. Mediaconcern Warner Bros. Discovery zakte afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers en verloor bijna 3 procent. De kwartaalcijfers van bioscoopketen Cinemark werden beloond met een koerswinst van ruim 7 procent.

Chinese techbedrijven met noteringen in de VS werden flink hoger gezet, na de eerdere rally op de beurs in Hongkong. Bedrijven als Alibaba, JD.com, Baidu en NetEase stegen tot meer dan 8 procent door de aanhoudende geruchten dat China het strenge zero-Covid-beleid zal laten varen.

DraftKings leverde dik 18 procent in. Het bedrijf dat actief is met sportweddenschappen leed afgelopen kwartaal minder verlies dan gevreesd. Ook verhoogde het bedrijf zijn omzetverwachting voor dit jaar. Het bedrijf waarschuwde echter dat een lange economische neergang een negatief effect zal hebben op de bestedingen van zijn gebruikers.

De euro was 0,9866 dollar waard, tegen 0,9758 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,6 procent meer op 92,23 dollar. Brentolie steeg 4,1 procent in prijs tot 98,56 dollar per vat.