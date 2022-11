Technische sector komt met plan om 60.000 vacatures in te vullen

Door een tekort aan technisch personeel staat de uitvoering van de energietransitie, van fossiele naar duurzame energie, onder druk. Om dat probleem het hoofd te bieden, heeft de technische sector samen met VNO-NCW en MKB-Nederland een plan gemaakt dat vrijdag werd aangeboden aan vijf ministers. Daarmee willen de initiatiefnemers er onder meer voor zorgen dat de productiviteit omhooggaat en er structureel meer mensen in de techniek gaan en blijven werken.

Met het plan zouden 60.000 vacatures structureel worden ingevuld. Om die vacatures te vullen wil de sector ook statushouders en tijdelijk personeel van buiten de Europese Unie aantrekken. Die groepen zouden gezamenlijk 10.000 vacatures kunnen invullen. Daarnaast komt er een “productiviteitsoffensief” dat moet leiden tot meer robotisering en digitalisering van de industrie. Daardoor gaat het aantal in te vullen vacatures omlaag en kan personeel gerichter worden ingezet.

Namens de technische sector vertelt voorzitter van de technische branchevereniging FME Theo Henrar dat het een uniek plan betreft omdat de verschillende technische branches samen optrekken. “We hebben in het verleden geprobeerd de problemen binnen de branche op te lossen, maar er is een revolutionaire aanpak nodig. Daarbij leggen we nu gezamenlijk 50 miljoen euro op tafel.” Hij roept het kabinet daarom op het plan tot zich te nemen.

“Dankzij dit plan kunnen we veel mensen een prachtig carrièreperspectief bieden”, zegt voorzitter van ondernemersorganisatie Techniek Nederland Doekle Terpstra. “Bovendien helpen we ons land vooruit om een aantal grote maatschappelijke uitdagingen op te lossen, zoals de energietransitie. Wij roepen het kabinet op om samen met ons snel aan de slag te gaan. De urgentie is nog nooit zo groot geweest.”

Het plan werd overhandigd aan ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken), Rob Jetten (Klimaat en Energie), Karien van Gennip (Sociale Zaken) en onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma.

Adriaansens geeft namens het kabinet aan dat daden soms meer zeggen dan woorden. “Het feit dat we hier met z’n allen staan geeft wel aan dat wij het echt belangrijk vinden. We moeten een verandering teweegbrengen, want er ligt een uitdaging waar wij met z’n allen voor staan in het kader van verduurzaming.” Ze vult aan dat ook het kabinet werkt aan een actieplan. “En ik denk dat dit plan erg aansluit. We moeten daarom zorgen dat we gezamenlijk optrekken.”