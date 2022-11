Thuisbezorgd-moeder Just Eat en Prosus koplopers in AEX

De AEX-index op het Damrak liet vrijdag een stevige winst zien, onder aanvoering van Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway en techinvesteerder Prosus. Just Eat dikte 10 procent aan, mede dankzij beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse concurrent DoorDash. Prosus profiteerde van de aanhoudende geruchten dat China het strenge zero-Covid-beleid zal laten varen.

Hoewel de Chinese autoriteiten tot nu toe geen signalen hebben gegeven dat het coronabeleid zal worden versoepeld, lieten de techbedrijven in Hongkong forse koerswinsten zien. Prosus, dat een groot belang heeft in het Chinese Tencent, werd daardoor dik 7 procent hoger gezet.

Staalfabrikant ArcelorMittal volgde op de voet met een winst van ruim 6 procent. Bij de middelgrote bedrijven stonden roestvrijstaalproducent Aperam (plus 8 procent) en metalenspecialist AMG (plus 6 procent) in de kopgroep. De Chinese economie, de op een na grootste ter wereld, heeft zwaar te lijden onder de strenge coronamaatregelen. Een versoepeling van het coronabeleid zou de economie een impuls kunnen geven, waardoor ook de vraag naar staal toeneemt.

Beleggers wachten daarnaast nog op het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. De situatie op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Fed meer ruimte om de rente stevig te blijven verhogen om de inflatiedoelstelling van 2 procent te realiseren.

De AEX boekte rond het middaguur een winst van 1,3 procent op 669,60 punten. De MidKap steeg 1,9 procent tot 914,99 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 2,1 procent. In de MidKap steeg Galapagos dik 2 procent. De biotechnoloog gaat tweehonderd banen schrappen in Europa om meer geld vrij te maken voor onderzoek naar kankermedicijnen.

Funderingsspecialist Sif en vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen kwamen ook met cijfers. Voor Sif (plus 0,8 procent) verliep de verslagperiode financieel gezien zoals verwacht. Het bedrijf had eerder dit jaar al zoveel opdrachten binnen dat er in heel 2023 geen werk meer bij kon. Financieel topman Jeroen Kroes van Van Lanschot Kempen sprak van een sterk resultaat, dat in lijn lag met de resultaten in de eerste twee kwartalen. Het aandeel won 0,7 procent.

De euro was 0,9790 dollar waard, tegen 0,9758 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,2 procent meer op 91,03 dollar. Brentolie steeg 2,8 procent in prijs tot 97,31 dollar per vat.