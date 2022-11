Vereniging tabaksfabrikanten verwacht geen verbod filtersigaret

Het is niet waarschijnlijk dat filtersigaretten per direct of binnen enkele dagen uit de winkels moeten worden gehaald, denkt de Vereniging Nederlandse Sigaretten- & Kerftabakfabrikanten (VSK) . De rechtbank van Rotterdam beval de Nederlandse toezichthouder NVWA vrijdag om handhavend op te treden tegen de filtersigaretten, omdat de meetmethode van de hoeveelheid schadelijke stoffen niet klopt. Maar de huidige meetmethode is vastgelegd in Europese richtlijnen waar Nederland niet zomaar van af mag wijken, zegt VSK-directeur Jan Hein Sträter.

Sträter benadrukt dat de uitspraak erg ingewikkeld is, maar dat leden van de VSK als British American Tobacco (Pall Mall en Lucky Strike) en Japan Tobacco International (Winston, Camel) nog niet direct bang zijn dat ze ladingen filtersigaretten niet meer kunnen verkopen. “Dan zou de NVWA moeten besluiten dat filtersigaretten niet meer mogen worden verkocht. Dat zou wel bijzonder zijn, want dan zou het in de hele Europese Unie zijn toegestaan behalve in Nederland.”

De rechtbank gaf de NVWA zes weken de tijd om te handhaven, maar de autoriteit moet zelf beslissen op welke manier dat zal gebeuren. Sträter verwacht niet dat de toezichthouder filtersigaretten na die termijn verbiedt. “De rechtbank zegt dat de huidige meetmethode die in de wet staat voorgeschreven niet voldoet. Maar de rechtbank zegt ook: wij zijn niet bevoegd om te zeggen welke meetmethode dan beter is. En de NVWA is dat ook niet, ze kunnen niet op eigen houtje een meetmethode van de plank trekken.”

De mogelijkheid bestaat wel dat de huidige meetmethode van schadelijke stoffen in filtersigaretten tot op Europees niveau in twijfel wordt getrokken. De Europese Commissie herziet de richtlijn daarvoor om de zoveel jaar. Daarbij kijkt het dagelijks bestuur van EU ook naar de nieuwste inzichten over het meten van schadelijke stoffen die vrijkomen bij het roken.

De VSK heeft in totaal vijf leden. Marktleider Philip Morris International is niet bij de belangenorganisatie aangesloten. Deze fabrikant zei de uitspraak te bestuderen en geeft voorlopig geen verder commentaar.

Supermarkten zeggen dat het nog onduidelijk is wat de gevolgen zijn van het Rotterdamse vonnis over filtersigaretten. De branche volgt de wet- en regelgeving van de overheid, zo benadrukt een woordvoerster.