Werknemers klagen Twitter aan vanwege massaontslag door Musk

Werknemers van Twitter hebben een aanklacht ingediend tegen het bedrijf vanwege het plan van de kersverse eigenaar Elon Musk om ongeveer 3700 banen te schrappen. Dat is ongeveer de helft van het personeelsbestand. Volgens de werknemers van het bedrijf zou Musk hen onvoldoende op de hoogte hebben gesteld en dat is in strijd met de wet.

Bij de federale rechtbank van San Francisco is een zogeheten class-action rechtszaak ingediend. De federale wet op de aanpassing en omscholing van werknemers, kortweg WARN Act genaamd, verbiedt grote bedrijven om werknemers massaal te ontslaan zonder ze ten minste zestig dagen van tevoren te informeren. “Twitter houdt zich nu bezig met massaontslagen zonder de vereiste kennisgeving onder de federale WARN Act”, luidt de aanklacht. Twitter reageerde niet meteen op een verzoek om commentaar.

In een e-mail aan het Twitter-personeel heeft Musk aangekondigd dat er massaontslagen gaan vallen. Volgens het schrijven, dat in handen is van The Washington Post, wordt vrijdag bekendgemaakt wie zijn of haar baan kwijtraakt. Bronnen lieten eerder aan persbureau Bloomberg weten dat Musk zo’n 3700 van de 7500 personeelsleden wil ontslaan nu hij de eigenaar is van de berichtendienst.

Musk, de rijkste persoon ter wereld en de topman van vier andere bedrijven waaronder autofabrikant Tesla, stuurde eerder al het volledige bestuur van Twitter weg om zelf interim-topman te worden van het bedrijf.