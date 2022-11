Oud-topman Twitter betuigt spijt voor ‘snelle groei’ van bedrijf

Voormalig Twitter-topman Jack Dorsey heeft spijt betuigd voor de “te snelle groei” van het bedrijf en stelt dat hij verantwoordelijk is voor de huidige situatie waarin het personeel zich bevindt. Tesla-baas Elon Musk heeft als nieuwe eigenaar van Twitter besloten over te gaan tot massaontslag.

Dorsey beseft naar eigen zeggen dat “velen boos” op hem zijn. De mede-oprichter van het bedrijf heeft dat zaterdag via Twitter laten weten. Hij schrijft ook iedereen dankbaar te zijn die ooit aan Twitter heeft gewerkt. Dorsey vertrok zelf vorig jaar als directeur.

Hij sprak in april zijn steun uit voor de overname, toen bekend werd dat Musk Twitter wilde kopen. “Twitter als bedrijf is altijd mijn enige probleem en mijn grootste spijt geweest”, zei hij destijds. “Elon is de enige oplossing waarin ik vertrouwen heb.” Dorsey verklaarde dat Twitter “eigendom” was van Wall Street en dat het een eerste goede stap zou zijn om Twitter weer van de beurs te halen.

De oud-directeur heeft ervoor gekozen een belang te houden en 18 miljoen beursgenoteerde aandelen, met een waarde van zo’n 978 miljoen dollar, van Twitter over te laten gaan in X Holdings. Dat is het bedrijf waarmee Musk, ook de baas van Tesla en SpaceX, de controle over het sociale-mediabedrijf heeft gekregen nadat het van de beurs was gehaald.