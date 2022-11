Pilotenstaking bij Kenya Airways, vluchten geschrapt

Piloten bij Kenya Airways zijn zaterdag aan het staken, waardoor vluchten geschrapt moesten worden en duizenden reizigers worden gedupeerd. De vliegers eisen betere werkomstandigheden en bepaalde betalingen. Kenya Airways is een van de grootste luchtvaartmaatschappijen van Afrika.

Volgens de Keniaanse pilotenvakbond zijn er zaterdagochtend geen vluchten vertrokken vanaf de internationale luchthaven Jomo Kenyatta van hoofdstad Nairobi. De maatschappij verzorgt vluchten in Afrika en tussen verschillende Afrikaanse landen naar Aziƫ en Europa.

De Keniaanse transportminister zei dat de staking ongewenst is. Volgens hem zijn zaterdag al vijftien vluchten geschrapt en worden daardoor ongeveer 10.000 passagiers gedupeerd. De minister roept de piloten op als blijk van goede wil om te stoppen met de actie. Hoe lang de staking gaat duren, is niet bekend.

Kenya Airways, dat voor bijna de helft in handen is van de overheid, zegt dat de staking elke dag 2,5 miljoen dollar aan schade kost. Air France-KLM is ook aandeelhouder van Kenya Airways.