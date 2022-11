Veel meer mensen bij Duitse voedselbanken

Duitse voedselbanken hebben het drukker dan ooit nu veel mensen worstelen met de hoge kosten voor levensonderhoud. Volgens de koepelorganisatie voor voedselbanken in Duitsland is het aantal bezoekers sinds januari met 50 procent toegenomen.

Volgens voorzitter Jochen Brühl van koepelorganisatie Tafel Deutschland krijgen nu meer dan 2 miljoen mensen boodschappen van de ruim 960 aangesloten voedselbanken. Hij stelt tegen de krant Rheinische Post dat ongeveer een derde van de voedselbanken zelfs aan de maximale capaciteit zit. Dat betekent dat ze limieten moeten opleggen bij het aantal klanten. Volgens Brühl is het erg stressvol voor vrijwilligers bij voedselbanken om mensen in nood weg te moeten sturen.

Tegelijkertijd ziet Tafel Deutschland dat de hoeveelheid gedoneerd voedsel van consumenten en bedrijven afneemt. Brühl zegt dat bij veel bezoekers van voedselbanken grote zorgen leven over hoe de rekeningen betaald moeten worden. Hij zegt dat overheidshulp voor armere huishoudens vaak onvoldoende is en te laat komt. Hij stelt dat Duitsland een rijk land is en dat het mogelijk moet zijn voor iedere burger om zonder tekorten de winter door te komen.