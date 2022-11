Aandacht voor PostNL, TomTom en Heijmans op Damrak

PostNL staat maandag in de schijnwerpers op het Damrak. Het post- en pakketbedrijf sloot het afgelopen kwartaal af met een brutoverlies van 20 miljoen euro. Dat resultaat kwam niet onverwachts omdat het bedrijf eerder al een winstwaarschuwing afgaf. Wel zei topvrouw Herna Verhagen in een toelichting dat de problemen de komende kwartalen kunnen aanhouden. Zo kopen consumenten minder en sturen ze ook minder brieven. Verder kampt het bedrijf met aanhoudend hoge kosten voor personeel.

Naast PostNL zullen ook navigatiedienstverlener TomTom en bouwer Heijmans de aandacht op zich gericht weten. TomTom maakte bekend een nieuwe deal te hebben gesloten met autoconcern Stellantis, dat vorig jaar ontstaan is uit de fusie tussen Peugeot SA en Fiat Chrysler. TomTom gaat kaarten, navigatiesoftware en andere diensten zoals realtime verkeersinformatie leveren aan auto’s van het concern.

Heijmans maakte bekend de terminal van de luchthaven van Eindhoven uit te breiden. De aanbesteding die de bouwer binnensleepte heeft een contractwaarde van naar verwachting 30 miljoen euro. De huidige terminal is geschikt voor de verwerking van 5 miljoen reizigers per jaar. In 2019, voor de coronacrisis verwerkte Eindhoven al 6,9 miljoen reizigers. De verwachting is dat deze aantallen in de toekomst ook worden gehaald.

Verder kwam distributeur en groothandelaar B&S Group met cijfers. De groei in het derde kwartaal was daarbij iets minder sterk in vergelijking met een jaar eerder. Daarnaast kampte B&S met gestegen kosten voor arbeid. Op dit moment ziet het bedrijf geen indicatie voor betere omstandigheden in de rest van het jaar.

Verder gaat de aandacht maandag uit naar de luchtvaartsector na de cijferupdate van Ryanair. De Ierse prijsvechter zette over de eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar een flinke winst in de boeken, geholpen door een sterke zomer. Het concern verwacht het hele boekjaar meer reizigers te vervoeren, al blijven er onzekerheden bestaan zoals het mogelijk oplaaien van het coronavirus. Verder stelt Ryanair dat de leveringen van nieuwe vliegtuigen een uitdaging zijn voor het bedrijf.

Later deze week volgt nog een reeks aan kwartaalcijfers. In Amsterdam komen onder meer de bank ABN AMRO en verzekeraar Aegon met cijfers. Verder wachten de financiƫle markten in spanning op nieuwe gegevens over de inflatie in de Verenigde Staten, waar ook een verkiezingsstrijd voor koersschommelingen kunnen zorgen.