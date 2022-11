ACM: lukt niet om belangrijk cijfer te leveren voor prijsplafond

Het instellen van een prijsplafond voor stroom en gas vraagt nog om een extra “politieke afweging”. Energieminister Rob Jetten had de Autoriteit Consument & Markt (ACM) namelijk gevraagd om gegevens te leveren voor de bijbehorende subsidie voor energiebedrijven. Maar de toezichthouder heeft de bewindsman per brief laten weten niet aan dat verzoek te kunnen voldoen en dat wat Jetten wil eigenlijk aankomt op een politieke beslissing.

Het is de bedoeling dat energiebedrijven straks van de overheid subsidie krijgen voor energie die ze leveren onder het prijsplafond. Om te bepalen hoe hoog de subsidie moet zijn, was de ACM gevraagd aan te geven wat een redelijke marge zou zijn over de energie waarvoor de overheid dan in de buidel zou tasten.

De marktwaakhond zegt meerdere opties voor zo’n redelijke marge te hebben onderzocht. Ook is meerdere malen overlegd met een externe consultant. Maar de conclusie is dat het niet mogelijk is om te voldoen aan de adviesaanvraag.

De ACM legt uit dat de toezichthouder de berekening alleen kan maken op basis van historische gegevens. Maar de huidige marktomstandigheden wijken zo af van het recente verleden, dat deze gegevens niet geschikt zouden zijn.

In de brief aan Jetten merkt de ACM wel op dat “altijd een niet op historische feiten gebaseerde marge kan worden vastgesteld. Dit vergt een politieke afweging”, aldus de ACM.

Jetten zei vrijdag nog dat het kabinet “alles op alles” zet om het prijsplafond voor stroom en gas zoals beloofd op 1 januari te laten ingaan. Ook zei hij er vertrouwen in te hebben dat dit gaat lukken. Eerder meldde Nieuwsuur dat tijdige invoering van de ingreep mogelijk op losse schroeven staat. Er zou gesteggel zijn tussen de energieleveranciers en het kabinet over de voorwaarden.