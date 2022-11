Albert Heijn stopt met gratis besteldienst AH Compact

Supermarktketen Albert Heijn stopt met zijn gratis besteldienst AH Compact. Vanaf 26 november kunnen er geen bestellingen meer geplaatst worden met de app, maakte het bedrijf bekend. Klanten die gebruikmaakten van de dienst kunnen hun bestellingen voortaan doen via de reguliere bezorgdienst ah.nl.

AH Compact werd ruim twee jaar geleden gelanceerd en was gericht op kleinere bestellingen. Boodschappen werden vanaf 35 euro gratis thuisbezorgd en het assortiment was een vierde van het normale aanbod, maakte AH destijds bekend. Klanten moesten hiervoor een aparte app voor AH Compact-bestellingen downloaden.

De dienst was in ruim vijftig steden in Nederland beschikbaar. Albert Heijn heeft de exacte reden voor het stopzetten van AH Compact niet bekendgemaakt. “We hebben er veel waardevolle ervaringen mee opgedaan. Die kunnen we meenemen in de verdere ontwikkeling van de Albert Heijn-app”, zegt een woordvoerster.

Klanten die gebruikmaakten van AH Compact kunnen volgens haar nog een jaar profiteren van dezelfde voordelen via de reguliere app. Wat er na die periode gaat gebeuren is nog onbekend.