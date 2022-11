ASMI en Arcelor aan kop in groene AEX, PostNL klimt na cijfers

De AEX-index op het Damrak wist maandag de weg omhoog te vinden onder aanvoering van chiptoeleverancier ASMI en staalconcern ArcelorMittal. Ook PostNL werd flink hoger gezet bij de middelgrote bedrijven. De post- en pakketbezorger sloot het afgelopen kwartaal af met een brutoverlies van 20 miljoen euro. Maar dat resultaat kwam niet onverwacht omdat het bedrijf eerder al een winstalarm had gegeven.

Tegenvallende handelscijfers uit China zorgden wel voor wat terughoudendheid op de Europese beurzen. Door de hoge inflatie en de oplopende rentetarieven staat de wereldwijde vraag onder druk. Ook zorgen de strenge coronamaatregelen in China voor productieproblemen. Zo verwacht Apple dit jaar miljoenen iPhones minder te kunnen produceren.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 676,49 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 914,69 punten. De beurs in Frankfurt steeg 1,1 procent. De graadmeters in Londen en Parijs wonnen tot 0,2 procent.

Naast ASMI (plus 2,6 procent) en ArcelorMittal (plus 2,1 procent) stonden chipmachinemaker ASML en verlichtingsbedrijf Signify in de kopgroep van de AEX, met winsten van 1,9 procent. Shell was de grootste daler met een min van 1 procent. Analisten van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs haalden het olie- en gasconcern van hun kooplijst af.

In de MidKap stond kunstmestproducent OCI (min 7 procent) onderaan na een adviesverlaging door JPMorgan. Fitnessketen Basic-Fit was koploper met een plus van 6,5 procent.

PostNL won 5 procent. Topvrouw Herna Verhagen van het postbedrijf zei in een toelichting wel dat de problemen de komende kwartalen kunnen aanhouden. Zo kopen consumenten minder en sturen ze ook minder brieven. Verder kampt het bedrijf met aanhoudend hoge kosten voor personeel.

Heijmans steeg 4 procent. De bouwer gaat de terminal van de luchthaven van Eindhoven uitbreiden. B&S Group won 2 procent na goed ontvangen resultaten van de distributeur en groothandelaar. TomTom klom 0,5 procent. De navigatiedienstverlener heeft een nieuwe deal gesloten met autoconcern Stellantis, dat vorig jaar ontstaan is uit de fusie tussen Peugeot en Fiat Chrysler.

In Dublin dikte Ryanair 5,5 procent aan. De Ierse prijsvechter zette over de eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar een flinke winst in de boeken, geholpen door een sterke zomer. In Amsterdam won Air France-KLM 1,8 procent.

De euro was 0,9980 dollar waard, tegen 0,9909 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 92,42 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs tot 98,48 dollar per vat.