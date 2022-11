BioNTech positiever over verkopen coronavaccin

Biotechbedrijf BioNTech is positiever over de verkopen van zijn coronavaccin dit jaar. Het concern ging eerder uit van een totale verkoop van tussen de 13 en 17 miljard euro. In een nieuwe raming rekent het bedrijf nu op minstens 16 miljard euro. Naast een aanhoudende vraag naar het vaccin profiteert het Duitse bedrijf ook van de hogere prijzen.

In een verklaring meldt BioNTech wel dat de verkopen minder hoog zullen uitvallen dan vorig jaar toen het vaccin 19 miljard euro opbracht. Het bedrijf maakte bekend dat ongeveer 300 miljoen doses van de aan de omikronvariant aangepaste vaccins zijn gefactureerd vanaf medio oktober.

De kwartaalresultaten van BioNTech lagen echter ver onder die van hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen de vaccinatiecampagnes in volle gang waren. De omzet in het derde kwartaal daalde met 43 procent tot krap 3,5 miljard euro. De nettowinst ging met 44 procent omlaag tot 1,8 miljard euro.

Het Duitse biotechbedrijf ontwikkelde het vaccin samen met de Amerikaanse farmaceut Pfizer. Die verhoogde vorige week zijn prognose met 2 miljard dollar tot 34 miljard dollar voor de verkoop van het vaccin dit jaar.