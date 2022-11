Bouw Eindhovens congrescentrum afgeblazen om stijgende bouwkosten

De bouw van een groot congrescentrum in Eindhoven gaat als gevolg van de stijgende bouwkosten en schaarste in materialen niet door. Het blijkt niet mogelijk om de kostendekking voor het plan Elysion aan de Aalsterweg in Eindhoven rond te krijgen.

Van der Valk Eindhoven won vorig jaar met het plan Elysion de aanbesteding voor een congrescentrum met internationale allure. Het plan bestond onder meer uit een hotel met ruim 500 kamers en een auditorium met 1500 zitplaatsen.

Voor de bouw was een rijksbijdrage van zeven miljoen gereserveerd, met een cofinanciering van 20 miljoen euro. Maar de kosten rezen sinds april 2021 zo de pan uit dat Van der Valk de stekker eruit trok.

De gemeente gaat de komende maanden bekijken wat voor gevolgen het afketsen van Elysion heeft voor de wens om te komen tot een internationaal congrescentrum in Eindhoven.

Fors gestegen bouwkosten speelden ook de Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht onlangs parten. Daardoor ziet de Jaarbeurs af van een grondige verbouwing van zijn beurshallen.