Chipsector aan kop in groene AEX, PostNL hard omhoog na cijfers

De AEX-index op het Damrak is de nieuwe handelsweek positief van start gegaan, onder aanvoering van de chipbedrijven ASMI en ASML. Bij de middelgrote bedrijven schoot PostNL maandag 8,5 procent omhoog. Dat had te maken met gunstige vooruitzichten voor het huidige vierde kwartaal van de post- en pakketbezorger. Het concern sloot het afgelopen kwartaal af met een verlies van 20 miljoen euro, maar dat kwam niet onverwacht omdat het bedrijf hier eerder al voor had gewaarschuwd.

Aanvankelijk zorgden tegenvallende handelscijfers uit China voor wat terughoudendheid op de Europese beurzen. Dit effect ebde echter weg en de meeste Europese beursindices sloten in de plus. De AEX eindigde 0,6 procent hoger op 676,06 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 915,25 punten. De beurs in Frankfurt sloot 0,6 procent hoger, de graadmeter in Parijs bleef vlak en de FTSE in Londen zakte 0,5 procent.

ASMI (plus 3,3 procent) en ASML (plus 2,7 procent) gingen aan kop bij de hoofdfondsen. Shell behoorde tot de spaarzame dalers met een min van 0,4 procent. Analisten van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs haalden het olie- en gasconcern van hun kooplijst af.

In de MidKap stond kunstmestproducent OCI onderaan met een verlies van bijna 6 procent. Dat had te maken met een adviesverlaging door deskundigen van JPMorgan.

Heijmans steeg 3,7 procent bij de kleinere fondsen. De bouwer gaat de terminal van de luchthaven van Eindhoven uitbreiden. B&S Group won op zijn beurt 0,8 procent na goed ontvangen resultaten van de distributeur en groothandelaar. TomTom ging aanvankelijk omhoog, maar eindigde met een verlies van 2 procent. De navigatiedienstverlener heeft een nieuwe deal gesloten met autoconcern Stellantis, dat vorig jaar ontstaan is uit de fusie tussen Peugeot en Fiat Chrysler.

In Dublin dikte Ryanair bijna 4 procent aan. De Ierse prijsvechter zette over de eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar een flinke winst in de boeken, geholpen door een sterke zomer. In Amsterdam won branchegenoot Air France-KLM 1,8 procent.

De euro was 0,9994 dollar waard, min of meer onveranderd vergeleken met het slot van vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 93,00 dollar. Brentolie ging ruim 0,3 procent omhoog tot 98,90 dollar per vat.