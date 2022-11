Duitse industriële productie houdt stand, maar recessie dreigt

De industriële productie in Duitsland is in september sterker gegroeid dan waar door kenners in doorsnee rekening mee werd gehouden. De nieuwe cijfers illustreren dat de grootste economie van Europa nog stand weet te houden ondanks de steeds minder wordende vooruitzichten. Economen menen dat de economie zich evengoed langzaam richting een recessie beweegt.

De Duitse productie van de industrie steeg in september op maandbasis met 0,6 procent. Het cijfer van een maand eerder werd neerwaarts bijgesteld van min 0,8 procent naar min 1,2 procent. Op jaarbasis produceerde de Duitse industrie 2,6 procent meer. In de energie-intensieve sectoren ging het evenwel om een daling met 0,9 procent.

Economen van ING leggen uit dat de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen en de impact van lage waterstanden op de logistiek, in combinatie met hoge energieprijzen, blijven drukken op de Duitse industrie. “De industrie viel in het derde kwartaal niet van een klif, maar stagneerde”, aldus de kenners.

De orderboeken van Duitse bedrijven zaten in september minder goed vol. Hier was sprake van een daling met 4 procent op maandbasis. Dat betekende de zevende maand op rij waarin sprake was van minder werk op de plank. Daarbij nemen de voorraden weer toe. Doorgaans zijn grotere voorraden in combinatie met dalende orderboeken geen goed voorteken voor de toekomstige industriële productie.

De Duitse economische groei in het derde kwartaal is volgens ING zwakker dan de cijfers doen vermoeden. De eerste schatting van het bruto binnenlands product laten een groei met 0,3 procent op kwartaalbasis zien. Maar een reeks gegevens over de voorbije maanden schetsen een somberder beeld. Naast een daling van de orderboeken viel de export in september lager uit. Ook is het handelsoverschot in Duitsland goeddeels verdampt door de stijgende energieprijzen. Voorheen kende Duitsland overschotten tot wel 20 miljard euro per maand. Momenteel is daar nog maar 1 miljard tot 4 miljard euro van over.

Verder wijzen de kenners erop dat de situatie op de arbeidsmarkt aan het omslaan is. Zo kiezen steeds minder bedrijven ervoor om mensen aan te nemen. Al met al lijkt de toestand van de Duitse economie slechter dan de economische gegevens doen vermoeden, zo klinkt het. Volgens ING zou het zomaar kunnen dat de groeicijfers over het derde kwartaal neerwaarts moeten worden bijgesteld.