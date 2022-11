Elon Musk geeft volgers op Twitter stemadvies bij verkiezingen VS

Twitter-eigenaar Elon Musk raadt mensen aan om dinsdag op de Republikeinen te stemmen bij de tussentijdse verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Die boodschap heeft de rijkste man ter wereld in een tweet gedeeld met zijn bijna 115 miljoen volgers op het sociale medium.

Musk redeneert dat een gedeelde macht de ergste excessen van beide kampen beteugelt. “Daarom raad ik aan om voor een Republikeins Congres te stemmen”, aldus de steenrijke ondernemer. Dat dus zou betekenen dat de Democratische partij van president Joe Biden de controle over het Congres verliest, wat het risico op aanhoudende patstellingen in de politiek vergroot.

Enkele dagen terug uitte Biden nog felle kritiek op Musks overname van Twitter. “Musk schaft een bedrijf aan dat over heel de wereld leugens verspreidt”, zei Biden tijdens een geldinzamelingsactie in de staat Illinois. “Er zijn geen redacteuren meer in Amerika. Hoe moeten we van jongeren verwachten dat ze begrijpen wat er op het spel staat?”

Na zijn recente overname van Twitter heeft Musk beloofd de vrijheid van meningsuiting te herstellen op het platform. Tegelijkertijd stelt hij dat haatdragende taal er geen vrij baan krijgt. Veel van ’s werelds grootste merken hebben hun advertenties via Twitter tijdelijk stopgezet, afgeschrikt door de minachting van Musk voor contentbeperkingen.

Anders dan in Nederland is het in de Verenigde Staten niet zo vreemd dat beroemdheden aangeven welke politieke partij hun voorkeur heeft. Musk zei eerder dit jaar al dat hij bij een verkiezing in de staat Texas voor de Republikeinen had gestemd. Daarvoor ging de keuze van Musk bij verkiezingen doorgaans naar de Democraten.