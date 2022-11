Graanexport Oekraïne bijna een derde lager

Oekraïne heeft vanaf de zomer tot nu toe bijna 14,3 miljoen ton graan geëxporteerd. Daarmee werd op jaarbasis bijna een derde minder graan uitgevoerd, aldus gegevens van het ministerie van Landbouw.

Sinds de Russische inval in Oekraïne in februari is de graanexport door Oekraïne, een van de belangrijkste producenten wereldwijd, sterk gedaald. Dat kwam vooral door de afsluiting van de Zwarte Zee door Rusland. Eind juli kwamen Rusland en Oekraïne samen met Turkije en de Verenigde Naties tot een akkoord waardoor het voor Oekraïne weer mogelijk werd graan uit te voeren.

Uit gegevens van het ministerie bleek dat de export in de periode vanaf juli dit jaar zo’n 5,4 miljoen ton tarwe, 7,7 miljoen ton maïs en 1,2 miljoen ton gerst omvatte. De regering heeft gezegd dat Oekraïne dit jaar tussen de 50 miljoen en 52 miljoen ton graan zou kunnen oogsten, tegen een record van 86 miljoen ton in 2021. De daling is het gevolg van verlies van land aan Russische troepen en lagere opbrengsten omdat er minder mensen voorhanden zijn die het graan van het land kunnen halen.

Gewoonlijk is het Zwarte Zeegebied goed voor meer dan een kwart van de wereldwijde export van tarwe en gerst en ongeveer een vijfde van de maisladingen. Ook het grootste deel van de verzendingen van zonnebloemolie komt vanuit deze regio.