Heijmans bouwt uitbreiding terminal Eindhoven Airport

Heijmans gaat als aannemer aan de slag om de bestaande passagiersterminal op Eindhoven Airport uit te breiden. De opdracht heeft een verwachte contractwaarde van ruim 30 miljoen euro. De bouw start eind 2023 en zal naar verwachting in de tweede helft van 2025 gereed zijn. Delen van de terminal zullen al eerder gefaseerd in gebruik worden genomen.

Eindhoven Airport, de tweede luchthaven van Nederland, breidt de terminal uit omdat deze te klein is. De terminal is gebouwd voor 5 miljoen passagiers per jaar. In 2019, voor de coronapandemie, telde de luchthaven 6,7 miljoen passagiers en Eindhoven Airport verwacht weer terug te keren naar dat niveau.

Het werk betreft de uitbouw van de terminal, inclusief afhandelingsruimte voor bagage, de interne verbouwingen in de vertrekhal en het verruimen van de ontvangsthal.