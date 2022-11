IATA: vraag naar vliegreizen blijft sterk, vrachtvervoer daalt

Het aantal kilometers dat reizigers per vliegtuig aflegden is in september met 57 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Het herstel van het vliegverkeer na de coronapandemie blijft daarmee sterk, meldt de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA. Wel daalde de wereldwijde vraag naar luchtvrachtvervoer in september met 10,6 procent als gevolg van de verslechterde economische vooruitzichten in veel grote economieën. Hoewel consumenten wel meer uitgeven aan vliegvakanties, zijn ze vanwege de hoge inflatie en hoge energierekeningen voorzichtiger geworden met andere uitgaven.

Wereldwijd ligt het vliegverkeer op bijna driekwart van het niveau van september 2019, net voor de uitbraak van coronapandemie. Vooral internationaal werd er meer gevlogen en lag het passagiersvervoer in september op bijna 70 procent van het niveau van 2019. “Zelfs met economische en geopolitieke onzekerheden blijft de vraag naar luchtvervoer toenemen”, verklaarde directeur Willie Walsh van IATA. De sterke vraag naar tickets helpt de sector volgens hem om te gaan met de torenhoge brandstofprijzen.

Het totale binnenlandse verkeer groeide met bijna 7 procent en bereikte 81 procent van het niveau van september 2019. De meeste van de belangrijkste binnenlandse markten blijven sterke resultaten behalen. Nieuwe coronabeperkingen in China zorgden echter voor een scherpe daling van het binnenlands verkeer in dat land. De rest van de Aziatische landen, waar coronamaatregelen juist werden versoepeld, lieten daarentegen de sterkste groei zien van de luchtvaart.

In Europa nam het vliegverkeer met bijna 80 procent toe ten opzichte van een jaar geleden en in Noord-Amerika was sprake van een toename van 129 procent. De boekingen bieden volgens IATA daarbij een optimistisch vooruitzicht voor zowel het internationale als het binnenlandse passagiersvervoer voor de komende maanden, ondanks de macro-economische tegenwind.