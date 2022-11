KVK ziet toename faillissementen, al blijft het aantal laag

Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard neemt gestaag toe. Volgens een maandrapport van de Kamer van Koophandel (KVK) gingen er afgelopen maand 185 bedrijven failliet. Dat waren er in doorsnee meer dan in de afgelopen maanden. Tot en met oktober dit jaar ging het volgens de KVK maandelijks om gemiddeld 142 bedrijven. In september was ook al sprake van een stijging. Toen gingen 176 bedrijven failliet.

Erik Stam, hoogleraar aan de Utrecht University School of Economics, legt in een toelichting uit dat het aantal faillissementen langzaam toeneemt. “Maar het is nog steeds historisch laag, lager dan in de periode voor de coronapandemie.”

Op 1 november telde het Handelsregister van de KVK ruim 2,3 miljoen ondernemingen. Dat zijn er ruim 119.200 meer dan een jaar eerder, oftewel een toename van 5,5 procent op jaarbasis. Het aantal starters ligt al vijf maanden op een vrijwel stabiel aantal van tussen de 21.000 en 22.000. Ook het aantal stoppers blijft ongeveer gelijk. “Ondanks alle macro-economische dynamiek van de afgelopen maanden zijn de aantallen starters en stoppers behoorlijk stabiel en is er nog steeds een forse netto toename van het aantal bedrijven”, constateert Stam.

De meeste stoppers zijn in de bouw te vinden. Maar ook het aantal starters in deze sector steeg. Per saldo kwamen er in de bouw meer bedrijven bij. Bij de autohandel, een andere sector die de KVK uitlicht, nam het aantal bedrijven af. Vorig jaar was hier elke maand nog sprake van een toename.