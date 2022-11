Musk: ondoorzichtige imitatieaccounts Twitter worden geblokkeerd

Twitter-eigenaar Elon Musk heeft in een tweet laten weten dat alle imitatieaccounts die niet aangeven dat zij een parodie vormen permanent zullen worden geblokkeerd op het sociale medium. “Vroeger gaven we een waarschuwing voordat de schorsing inging, maar nu we op grote schaal een systeem van verificatie aan het uitrollen zijn, komt er geen waarschuwing meer”, schrijft Musk.

De aankondiging is onderdeel van een nieuw abonnementssysteem op Twitter. De invoering daarvan begon zondag. Het gaat om een nieuwe versie van Twitter Blue, een betaalde dienst die tot nu toe 5 dollar kostte. De nieuwe update kost 8 dollar en geeft gebruikers onder meer de mogelijkheid om langere video’s en audiofragmenten te plaatsen. Daarnaast verschijnen berichten van de betalende leden hoger in de reacties onder een tweet.

De aanpassing van het abonnement leverde Musk al veel kritiek op. De controversieelste verandering is dat hij gebruikers in de nieuwe versie ook wil laten betalen voor het verificatievinkje waarmee ze bewijzen daadwerkelijk te zijn wie ze zeggen te zijn. Bekendheden, bedrijven, overheidsinstanties en een aantal journalisten maken nu nog gratis gebruik van dit tekentje om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan.

Musk wil meer geld ophalen bij gebruikers van Twitter om minder afhankelijk te worden van adverteerders.