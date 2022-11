Seniorencoalitie vindt pensioenwet in huidige vorm onaanvaardbaar

De nieuwe pensioenwet is in zijn huidige vorm onaanvaardbaar, vinden ouderenorganisaties die zijn verenigd in de Seniorencoalitie. Onder meer de ANBO en de Koepel Gepensioneerden zijn namelijk bang dat ouderen er straks in koopkracht op achteruitgaan. Ze vinden dat er gewerkt moet worden aan een betere pensioenwet.

Volgens de Seniorencoalitie is het draagvlak onder gepensioneerden voor de voorgenomen pensioenhervormingen inmiddels vrijwel weg. Wat hen onder meer zou storen is dat de koopkrachtbelofte “met subtiele taaltrucjes” zou worden afgezwakt.

“Het sterkste voorbeeld is dat het niet zou gaan om een koopkrachtig, maar om een koopkrachtiger pensioen. Dat is niet hoe het destijds bij het pensioenakkoord is afgesproken, want dat zou de Seniorencoalitie onmiddellijk hebben afgewezen”, stellen de organisaties in een verklaring. Ze hebben hierover ook een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Tweede Kamer bleek vorige week na tientallen uren aan debat nog steeds tot op het bot verdeeld over de pensioenwet. Toch heeft pensioenminister Carola Schouten genoeg steun, zo lijkt het: de coalitiepartijen zijn positief. Ook PvdA en GroenLinks neigen ernaar de wet te steunen, maar hebben nog enkele eisen.

Schouten reageert donderdag op vragen en opmerkingen uit de Kamer. Pas op een later moment wordt gestemd over de wet, die op 1 juli moet ingaan. Wanneer er wordt gestemd is nog niet duidelijk. Een deel van de oppositie wil eerst de uitkomsten van een onderzoek naar verschillende scenario’s zien.