Sterk zomerseizoen helpt Ryanair aan stevige winst

De Ierse prijsvechter Ryanair heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar een flinke winst geboekt. De onderneming sloot de zes maanden tot en met september af met een resultaat van krap 1,4 miljard euro, geholpen door de aantrekkende vraag naar vliegtickets in de zomermaanden. In dezelfde periode een jaar eerder zette Ryanair nog een verlies van 48 miljoen euro in de boeken. Toen zorgde het coronavirus nog voor problemen in de sector.

Ondanks het positieve resultaat blijft Ryanair voorzichtig over de prestaties in de rest van het boekjaar. De onderneming is zich ervan bewust dat bijvoorbeeld het coronavirus op elk moment weer op kan laaien en dat dit voor problemen kan zorgen.

De omzet in de meetperiode kwam uit op 6,6 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 2,2 miljard euro. Tegenover de hogere inkomsten stonden ook hogere kosten, ook omdat er meer werd gevlogen. De operationele kosten stegen van 2,2 miljard euro naar krap 5 miljard euro. Ryanair vervoerde in de eerste zes maanden van zijn boekjaar zo’n 95,1 miljoen reizigers, tegen 39,1 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Daarbij zaten vliegtuigen in doorsnee 94 procent vol. In dezelfde periode een jaar eerder was gemiddeld 74 procent van de stoelen bezet.

Ryanair zegt dat vooruitzichten qua boekingen en tarieven voor de komende maanden, onder andere rond de kerstperiode, positief zijn. In het hele boekjaar rekent de prijsvechter op 168 miljoen reizigers. Daarmee zijn de Ieren iets positiever dan de 166,5 miljoen reizigers waar eerder rekening mee werd gehouden, al houdt het bedrijf dus een voorbehoud.