Tanzania sluit grote lng-deal met energieconcerns waaronder Shell

Tanzania staat op het punt een grote overeenkomst te ondertekenen met verschillende olie- en gasbedrijven voor de uitvoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). De exportdeal tussen het Afrikaanse land en concerns waaronder Shell en Equinor is goed voor een bedrag van 40 miljard dollar, meldde het Tanzaniaanse ministerie van Energie tijdens de klimaattop COP27 in Sharm el-Sheikh.

Het project werd eerder jarenlang vertraagd door de moeizame onderhandelingen. Maar nu Europa naarstig op zoek is naar alternatieven voor Russisch gas komt het project in een stroomversnelling.

De deal, waar volgende maand een handtekening onder wordt gezet, omvat de definitieve overeenkomst met de regering van het gastland over de voorwaarden van het project. Een definitief investeringsbesluit zou in januari 2025 kunnen worden genomen, waardoor de export voor 2030 kan beginnen”, aldus minister January Makamba. Het gas zal vanuit een drietal blokken worden geleverd aan de nog te realiseren fabriek. Deze krijgt een capaciteit om 15 miljoen ton lng per jaar te produceren. De andere betrokken bedrijven zijn ExxonMobil en Pavilion Energy.

Tanzania en andere Afrikaanse landen, waaronder Mozambique en Nigeria, proberen de productie van gas op te voeren. Dat gebeurt op het moment dat de wereld het gebruik van fossiele brandstoffen die de opwarming van de aarde veroorzaken, probeert te beperken. Tanzania doet er volgens Makamba alles aan om zijn gas minder vuil te maken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van nieuwe technologie├źn.