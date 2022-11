Acties dreigen in leerlingen- en zorgvervoer na ultimatum bonden

Werknemers in het leerlingen- en zorgvervoer gaan mogelijk staken om hun roep om een betere cao kracht bij te zetten. Vakbonden CNV en FNV hebben werkgevers een ultimatum gesteld. Dit loopt af op 11 november om 12.00 uur. Komen werkgevers niet met een beter bod, dan lijken stakingen onvermijdelijk.

De cao geldt voor circa 22.000 werknemers. Werkgevers kwamen eerder met een eindbod dat wat de bonden betreft direct de prullenbak in mag. De bonden eisen niet alleen een hoger loon, maar zouden ook graag een betere regeling bij ziekte en een “eerlijke pauzeregeling” geregeld zien. Zo zou een werknemer bij ziekte maar voor 70 procent worden doorbetaald. De eerste ziektedag is helemaal voor eigen rekening. Ook eisen de vakbondsleden dat de lonen voortaan meestijgen met de prijzen in de winkels. Dat zou dit jaar 12,5 procent zijn. Werkgevers bieden 12 procent uitgesmeerd over twee jaar.

Volgens CNV is in de sector al sprake van een leegloop. “In 2022 hebben al meer dan 650 taxichauffeurs de sector verlaten. Dat leidt tot steeds grotere problemen in het leerlingen- en zorgvervoer. Er is echt sprake van een crisis”, aldus CNV. Die bond wijst vooral naar de “slechte arbeidsomstandigheden” als reden voor de problemen in de branche.

Mocht het tot acties komen, dan zullen werknemers nog wel bepaalde ritten uitvoeren, verzekert de FNV. Dan gaat het bijvoorbeeld om vervoer van een patiƫnt die een afspraak in het ziekenhuis heeft voor een nierdialyse of andere belangrijke ingrepen, zo klinkt het.

Werkgevers, verenigd in Koninklijk Nederlands Vervoer, waren niet direct bereikbaar voor commentaar.