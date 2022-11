ASML en Besi aan kop in lagere AEX na koopadviezen

ASML en Besi behoorden dinsdag tot de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak. De twee chipbedrijven profiteerden van koopadviezen van analisten van Morgan Stanley en stegen respectievelijk 0,8 en 2,3 procent. Branchegenoot ASMI kreeg daarentegen een verkoopadvies van de Amerikaanse zakenbank en stond onderaan met een verlies van 1,6 procent.

De aandacht van beleggers gaat verder uit naar de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Bij de verkiezingen staat de nipte meerderheid van de Democraten van de Amerikaanse president Joe Biden in zowel het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat op het spel. Ook wordt uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat donderdag op het programma staat.

In Nederland meldde het CBS dat de inflatie volgens de eigen rekenmethode van het statistiekbureau in oktober licht is gedaald tot 14,3 procent, van 14,5 procent in september. De lichte afname is het gevolg van de wat lagere energieprijzen afgelopen maand. De prijzen van voeding en kleding namen daarentegen wel toe.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de min op 674,07 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 911,17 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.

In de MidKap daalde Air France-KLM 0,8 procent. De luchtvaartcombinatie lost 1 miljard van de 3,5 miljard euro aan coronasteun van de Franse staat vervroegd af. Dat is volgens het concern mogelijk door de “solide verbetering” van de operationele prestaties dit jaar. Technologiegroep TKH kondigde aan zijn belang in Cable Connectivity Group te verkopen. De verkoop levert het bedrijf een eenmalige winst van 35 miljoen euro op. Het aandeel verloor 0,1 procent.

Kendrion won 0,6 procent. De producent van elektromagnetische componenten zag de omzet en winst stijgen in het afgelopen kwartaal. Ook Onward (plus 10 procent) kwam met een handelsupdate. Het medisch technologiebedrijf verwacht dit jaar nog belangrijke onderzoeksresultaten bekend te kunnen maken en heeft nog genoeg geld in kas om de activiteiten tot eind 2024 te financieren.

In Frankfurt zakte Deutsche Post 3 procent. Het Duitse postbedrijf verhoogde zijn verwachting voor het gehele jaar, maar waarschuwde wel voor een verzwakking van de economische omstandigheden. De Duitse wasmiddel- en lijmproducent Henkel, bekend van merken als Pattex, Fa en Persil, daalde 2 procent na publicatie van de resultaten.

De euro was 1,0002 dollar waard, tegen 0,9994 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 91,54 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 97,76 dollar per vat.