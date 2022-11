Autoconcern Stellantis schort advertenties op Twitter ook op

Autoconcern Stellantis, eigenaar van onder meer Peugeot, Citroën, Fiat, Opel en Jeep, schort het adverteren op Twitter op in navolging van de overname van de berichtendienst door Elon Musk. Daarmee volgt het bedrijf zijn branchegenoten Volkswagen en General Motors (GM) en grote ondernemingen als farmaceut Pfizer en luchtvaartconcern United Airlines.

In een verklaring stelt Stellantis eerst te willen zien hoe Twitter zich ontwikkelt onder leiding van Musk. Veel bedrijven zijn onzeker geworden over de koers van Twitter onder de hoede van de topman van Tesla. Er zijn zorgen dat hij de regels over toegestane en verboden uitingen op het socialmediaplatform zodanig versoepelt dat er allemaal ongewenste berichten rond hun advertenties komen te staan, bijvoorbeeld haatdragende boodschappen. Adverteerders zijn belangrijk in het verdienmodel van Twitter.

Andere bedrijven kijken de situatie nog even aan. Zo nemen volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg softwareconcern Microsoft, telecombedrijf Verizon Communications en kabelmaatschappij Charter Communications een afwachtende houding aan als het gaat om reclames op Twitter.