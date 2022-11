Bundesbank-president: ECB moet doorgaan met verhogen rente

De Europese Centrale Bank (ECB) moet doorgaan met het agressief verhogen van de rente, ook als daardoor de economische groei wordt geraakt. Dat vindt president Joachim Nagel van de Duitse centrale bank, de Bundesbank. Volgens Nagel is het namelijk belangrijker dat de hoge inflatie snel onder controle komt.

“We moeten ervoor zorgen dat de hoge inflatie spoedig eindigt”, aldus Nagel in een speech in Frankfurt. “Ik zal daarom mijn uiterste best blijven doen om ervoor te zorgen dat wij, het bestuur van de ECB, niet te vroeg stoppen met het normaliseren van het monetair beleid, zelfs als onze maatregelen de economische ontwikkeling dempen.” Nagel stelt dat als er niet wordt doorgezet met het sterk verhogen van de rente om de inflatie te beteugelen, de economische schade juist nog groter kan zijn.

De Duitse centralebankpresident staat bekend als een ‘havik’, wat betekent dat hij voorstander is van sterke ingrepen om de inflatie aan te pakken. Ook zijn collega Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) is een havik als het gaat om monetair beleid.