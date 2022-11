Chipbedrijven Besi en ASML helpen AEX vooruit, UMG onderaan

De AEX-index op het Damrak ging dinsdag vooruit, onder aanvoering van de chipbedrijven Besi en ASML. Analisten van zakenbank Morgan Stanley kwamen met een positief rapport over de chipsector, waarin Besi (plus 6 procent) en ASML (plus 4 procent) een koopadvies kregen. Branchegenoot ASMI stond ook in de kopgroep met een winst van 3 procent, ondanks dat Morgan Stanley dat aandeel een verkoopadvies gaf.

Beleggers zijn verder vooral in afwachting van de uitkomsten van de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Bij de verkiezingen, die dinsdag worden gehouden, staat de nipte meerderheid van de Democraten van president Joe Biden in zowel het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat op het spel.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 680,16 punten. Platenlabel UMG en olie- gasconcern Shell waren de grootste dalers in de hoofdindex met minnen van 1,8 en 1,4 procent. De MidKap klom 0,2 procent tot 917,21 punten. De beurzen in Londen en Parijs daalden tot 0,2 procent. Frankfurt won 0,2 procent.

In de MidKap won Air France-KLM 1,1 procent. De luchtvaartcombinatie lost 1 miljard van de 3,5 miljard euro aan coronasteun van de Franse staat vervroegd af. Dat is volgens het concern mogelijk door de “solide verbetering” van de operationele prestaties dit jaar. Fitnessketen Basic-Fit (plus 1,9 procent) zette het herstel voort en ging aan kop. TKH steeg 1,1 procent. De technologiegroep gaat zijn belang in Cable Connectivity Group verkopen. De verkoop levert een eenmalige winst van 35 miljoen euro op.

Onward steeg 8,5 procent na een handelsupdate. Het medisch technologiebedrijf verwacht dit jaar nog belangrijke onderzoeksresultaten bekend te kunnen maken en heeft genoeg geld om de activiteiten tot eind 2024 te financieren.

In Frankfurt daalde Deutsche Post 0,5 procent. Het Duitse postbedrijf verhoogde zijn verwachting voor het gehele jaar, maar waarschuwde wel voor een verzwakking van de economische omstandigheden. De Duitse wasmiddel- en lijmproducent Henkel, bekend van merken als Pattex, Fa en Persil, ging 1 procent vooruit na publicatie van de resultaten.

De Deense sierradenverkoper Pandora steeg 6 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. De Britse huizenbouwer Persimmon zakte 7 procent door tegenvallende vooruitzichten. AB Foods werd 4 procent hoger gezet in Londen dankzij goed ontvangen resultaten van het moederbedrijf van kledingketen Primark.

De euro was 0,9998 dollar waard, tegen 0,9994 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,2 procent in prijs tot 90,63 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 96,95 dollar per vat.