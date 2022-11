Chipsector flink in de plus in overwegend groene AEX

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde dinsdag in de plus, onder aanvoering van chipfondsen Besi en ASMI. Analisten van zakenbank Morgan Stanley kwamen met een positief rapport over de sector en plakten daarbij een koopadvies op chiptoeleverancier Besi (plus 8,3 procent) en chipmachinemaker ASML (plus 4,8 procent). Branchegenoot ASMI ging in het kielzog mee omhoog en sloot 5,2 procent hoger. Wel raadt Morgan Stanley aan dit aandeel te verkopen.

Beleggers zijn vooral in afwachting van de uitkomsten van de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Bij de verkiezingen, die dinsdag worden gehouden, staat de nipte meerderheid van de Democraten van president Joe Biden in zowel het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat op het spel.

De AEX eindigde de handelsdag met een plus van 1,2 procent op 683,96 punten. Shell en Prosus waren de grootste dalers in de hoofdindex met minnen van respectievelijk 2,4 en 0,6 procent. Eerder behoorde UMG nog tot de grootste dalers, maar het platenlabel sloot uiteindelijk met een stijging van 1 procent. De MidKap eindigde met een plus van 0,7 procent op 921,63 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt sloten tot 1,2 procent hoger, de beurs in Londen eindige met een nipte plus.

In de Midkap won bodemonderzoeker Fugro 5 procent. TKH steeg 4,7 procent. De technologiegroep gaat zijn belang in de Cable Connectivity Group verkopen, wat een eenmalige winst van 35 miljoen euro oplevert. Fitnessketen Basic-Fit (plus 4,6 procent) heeft zijn herstel doorgezet en sluit de top 3 van sterkste stijgers af.

Air France-KLM klom bijna 2 procent. De luchtvaartcombinatie lost 1 miljard van de 3,5 miljard euro aan coronasteun van de Franse staat vervroegd af. Dat is volgens het concern mogelijk door de “solide verbetering” van de operationele prestaties dit jaar.

In Frankfurt won Adidas 4,4 procent. Topman Bjørn Gulden van het Duitse sportmerk Puma kondigde dinsdag aan per 1 januari de leiding bij Adidas over te nemen van de Deen Kasper Rørsted. Die laatste treedt vrijdag al af. Adidas kende de laatste tijd een reeks tegenslagen, onder meer door een geschil met de Amerikaanse rapper Ye. Ook kampte het bedrijf met zwakke verkopen in China.

De euro was 1,0089 dollar waard, tegen 0,9994 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent in prijs tot 90,86 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 97,26 dollar per vat.