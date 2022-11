Duitse autoriteiten doorzoeken bank om Russische oligarch

Duitse autoriteiten zijn binnengevallen bij de Zwitserse bank UBS, waar voormalig ING-baas Ralph Hamers topman is. Zowel in Frankfurt als in München zijn kantoren doorzocht in verband met een onderzoek naar mogelijk witwassen door een Russische oligarch.

De inval werd als eerste gemeld door het Duitse weekblad Der Spiegel, die daarbij aangaf dat de zaak betrekking heeft op de Russische kopertycoon Alisjer Oesmanov. Die zakenman is goed bevriend met de Russische president Vladimir Poetin.

Inmiddels zijn de doorzoekingen ook gemeld door UBS en openbare aanklagers in Duitsland. Maar zij wilden de naam van Oesmanov niet bevestigen. Wel werd aangegeven dat er geen mensen van de bank worden onderzocht en UBS zei zelf samen te werken met de autoriteiten.

De rijke Rus heeft op zijn beurt via een woordvoerder laten weten dat de beschuldigingen ongegrond, vals en lasterlijk zijn. “De zakenman is een gezagsgetrouwe en gewetensvolle belastingbetaler die belasting heeft betaald in Rusland”, aldus de zegsman van Oesmanov.

Het is niet voor het eerst dat Duitse onderzoekers de miljardair onder de loep nemen. Eerder dit jaar doorzochten de autoriteiten al een jacht van Oesmanov.