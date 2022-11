EU-hof vernietigt straf Europese Commissie in belastingzaak Fiat

De Europese Commissie heeft opnieuw een zaak over volgens haar ongeoorloofde belastingafspraken tussen een lidstaat en een multinational verloren. Volgens het Europees Hof van Justitie is de commissie de fout in gegaan met de beoordeling van een zogeheten taxruling tussen de Luxemburgse belastingdienst en financieringsmaatschappij Fiat Chrysler Finance, nadat de commissie twee jaar geleden ook al werd teruggefloten over een vermeende belastingontwijkingszaak in Ierland rond de Amerikaanse techgigant Apple.

In beide gevallen oordeelde de commissie dat er met de belastingafspraken ongeoorloofde staatssteun werd verleend. Ze gelastte de fiscus in zowel Ierland als Luxemburg de ‘achterstallige’ belasting te innen. Bij Apple ging het om 13 miljard euro plus rente, bij Fiat om 30 miljoen euro. Deze besluiten hebben de rechters in Luxemburg nu allebei vernietigd. De commissie kan tegen de uitspraken in beroep gaan.

Beide zaken slepen al jaren aan. In 2019 nog steunde het Gerecht van de Europese Unie, een lagere rechtbank van het hof, de commissie in haar zaak tegen Luxemburg en Fiat. Maar door dat arrest zet het hof nu ook een streep.