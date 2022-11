FNV eist loonsverhogingen van 14,3 procent, gelijk aan inflatie

Vakbond FNV wil dat de cao-lonen volgend jaar met 14,3 procent verhoogd worden om de koopkracht van mensen op peil te houden. Dat is gelijk aan de inflatie over de maand oktober. “Dit is voor het komend jaar het uitgangspunt voor wat we op tafel leggen”, stelt de bond.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte eerder op de dag bekend dat de inflatie vorige maand iets is teruggelopen vergeleken met september, tot 14,3 procent. De FNV vindt dat automatische prijscompensatie in alle cao’s ingevoerd zou moeten worden, “zodat mensen voortaan standaard kunnen rekenen op behoud van hun koopkracht.”

De vakbond stelt dat de inflatie ongekend hoog is en dat daarom “een flinke loongolf bittere noodzaak” is. “Gelukkig kunnen veel bedrijven dat ook betalen.” Daarbij wijst de FNV op de schaarste van werknemers. “We hebben momentum: er is schaarste. Mensen lopen weg als ze elders meer kunnen verdienen”, vervolgt de organisatie.