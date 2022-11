Geen stroomaansluiting voor duizendtal bedrijven in Noord-Holland

Meer dan duizend bedrijven en grote instellingen kunnen in Noord-Holland geen stroomaansluiting meer krijgen, waardoor verhuizingen en uitbreidingen, maar ook verduurzaming vaak onmogelijk zijn. Dat stelt gedeputeerde Klimaat en Energie van de provincie Noord-Holland Edward Stigter. Volgens hem moet het Rijk wetgeving aanpassen die slimme oplossingen tegenhoudt en daarnaast netbeheerders, provincies en gemeenten een duidelijker rol geven bij het oplossen van de knelpunten.

Al langer is er sprake van problemen op het stroomnet. Door de toegenomen vraag naar elektriciteit is er geen ruimte meer. Zo nemen bijvoorbeeld zonneparken veel ruimte in, maar willen steeds meer bedrijven ook van het gas af. Doorgaans gaan ze daardoor meer elektriciteit verbruiken, maar daar is wel ruimte voor nodig.

De problemen spelen niet alleen in Noord-Holland, maar in heel het land. Eerder dit jaar werd duidelijk dat in Limburg en Noord-Brabant het stroomnet vol was.

Noord-Holland opende al een subsidieregeling voor slimme oplossingen, die deze zomer binnen een week overtekend was, geeft Stigter aan. Noord-Holland identificeerde vier energieknooppunten waar het net verzwaard moet worden om meer woningbouw, uitbreiding van bedrijven en verduurzaming van industrie mogelijk te maken. Verder moet er geld worden gestoken in de opslag van schone energie.