Hoge energieprijs kost Duitsland 110 miljard euro in drie jaar

Duitsland wordt in de periode van vorig jaar tot en met volgend jaar 110 miljard euro armer door de hoge energieprijzen. Dat hebben economen van het toonaangevende Duitse economisch onderzoeksinstituut Ifo berekend. Het miljardenbedrag is de mate waarin het reële loon van alle Duitsers daalt in die periode.

Dat reële loon is het inkomen gecorrigeerd voor inflatie. Omdat de inflatie momenteel veel hoger is dan de loonstijgingen die veel mensen krijgen, gaan ze erop achteruit. De verwachting van de Ifo-economen is dat die afname van de koopkracht volgend jaar nog doorzet.

Omdat ook bedrijven meer geld kwijt zijn aan energie, blijft er minder over om de lonen te verhogen. Daardoor zal ook in 2023 de loonstijging niet even hoog zijn als de naar verwachting nog altijd stevige inflatie.

Ifo kwam aan de 110 miljard door de bedragen die Duitsland uitgeeft aan de import van energie uit andere landen dan Rusland bij elkaar op te tellen. In 2021 ging het om 35 miljard euro, dit jaar om 64 miljard euro en voor 2023 wordt nog een bedrag van 9 miljard euro verwacht. Het gaat om de grootste daling van het reële inkomen sinds de tweede oliecrisis eind jaren zeventig, aldus het economisch instituut.