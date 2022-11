India niet van plan te stoppen met kopen Russische olie

India zal niet stoppen met het kopen van Russische olie. Volgens de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Subrahmanyam Jaishankar, heeft het land daar namelijk te veel voordeel bij, zei hij tijdens een ontmoeting met zijn Russische collega Sergej Lavrov.

Volgens Jaishankar is het een “fundamentele plicht om ervoor te zorgen dat de Indiase consument de best mogelijke toegang heeft tot internationale olie- en gasmarkten tegen de meest voordelige voorwaarden”. De Indiase minister ziet de relatie tussen India en Rusland dan als een “voordeel”. “Dus als het in mijn voordeel werkt, zou ik dat zo houden”, aldus Jaishankar.

India werd na China de grootste afnemer van Russische olie nadat westerse kopers afhaakten wegens de oorlog in Oekraïne. Het land heeft daarnaast de inval in Oekraïne door Rusland nooit expliciet veroordeeld.