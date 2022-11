Luchthaven Frankfurt: robuust herstel vliegverkeer

De luchthaven van Frankfurt, het grootste vliegveld van Duitsland, ziet een robuuste vraag naar vliegreizen en denkt dat het aantal passagiers dit jaar aan de hoge kant van de eigen verwachtingen zal uitvallen. Dat meldde luchthavenexploitant Fraport in een handelsbericht. Fraport denkt nu dat het aantal passagiers dat op Frankfurt wordt verwerkt dit jaar aan de bovenkant van de prognose van 45 miljoen tot 50 miljoen zal uitkomen.

In de eerste negen maanden van dit jaar verwelkomde Frankfurt 35,9 miljoen reizigers. Volgens Fraport was er vanwege de coronacrisis een zwakke start van het jaar, maar was daarna een sterk herstel te zien, vooral omdat meer vakantiereizen werden geboekt. Fraport is ook uitbater van vliegvelden in Griekenland, Turkije, Bulgarije en elders in de wereld.

Het bedrijf boekte in de eerste negen maanden een omzet van ruim 2,1 miljard euro, een stijging van bijna 58 procent vergeleken met een jaar eerder. De nettowinst bedroeg iets meer dan 98 miljoen euro.