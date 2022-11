Luxemburg bevriest 5,5 miljard euro Russische EU-tegoeden

Circa 5,5 miljard euro van de in totaal 17 miljard euro aan Russische tegoeden die in het kielzog van de Europese sancties vanwege de Russische inval in Oekraïne zijn bevroren, bevindt zich in Luxemburg. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn tegen het parlement in Luxemburg.

“Als Rusland niet toegeeft, zijn verdere sancties onvermijdelijk”, zei Asselborn. Hij stelde verder dat het belangrijk is dat de Europese Unie haar eenheid niet roekeloos op het spel zet. Er kan “geen sprake zijn van neutraliteit” ten aanzien van de Russische oorlog tegen Oekraïne. Wie Rusland niet veroordeelt, accepteert het recht van de sterkste. “De geschiedenis zal uitmaken wie aan de goede kant stond”, aldus Asselborn.

Luxemburg heeft tot dusver voor meer dan 72 miljoen euro aan wapens en materiaal aan Oekraïne geleverd. Dat komt overeen met 16 procent van het totale defensiebudget van het groothertogdom.