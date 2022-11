Medewerkers openbaar vervoer in Parijs gaan donderdag staken

Franse vakbonden hebben voor donderdag een staking in het openbaar vervoer in Parijs afgekondigd. Vervoersbedrijf RATP houdt rekening met ernstige verstoringen voor onder meer metro-, bus- en tramvervoer in de Franse hoofdstad. De vakbonden eisen loonsverhoging vanwege de gestegen energiekosten en hoge inflatie.

De staking komt op het moment dat forenzen steeds gefrustreerder raken over het openbaar vervoer in Parijs. De dienstregeling is namelijk nog steeds beperkt als gevolg van de coronamaatregelen. Maar inmiddels is de drukte weer grotendeels terug op het niveau van voor de coronacrisis.

De Franse bonden staakten de afgelopen weken al vaker. Naast een loonsverhoging willen ze ook dat sectoren meer personeel aannemen. Ook hopen ze de druk op president Emmanuel Macron op te voeren. De president is namelijk voornemens om het pensioenstelsel te hervormen, waardoor de pensioenleeftijd wordt verhoogd van 62 jaar naar 64 of 65.

Dat is tegen het zere been van de vakbonden. Twee jaar geleden leidde dat idee daarom ook al tot massale protesten. Door corona echter, zette de Franse de regering de controversiƫle pensioenplannen op een lager pitje.