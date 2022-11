Melk van producent Arla deze week weer beschikbaar

De biologische melk van Arla is vanaf deze week weer beschikbaar. De melk van de van huis uit Scandinavische producent was sinds begin oktober niet beschikbaar. De melk bedierf sneller dan gebruikelijk waardoor de leveringen aan supermarkten werden stopgezet.

De kwaliteitsafwijking kwam volgens het bedrijf door een technisch defect aan het koelsysteem waardoor de melk sneller bedierf. De problemen werden duidelijk nadat de productielijnen in Nijkerk waren onderzocht om na te gaan wat er aan de hand was.

Arla benadrukt dat de voedselveiligheid nooit in het geding is geweest. “Inmiddels is het defect verholpen en bevestigen uitgebreide testen dat de melk weer de vertrouwde kwaliteit heeft”, aldus Arla.

De problemen bij de melkproducent raakte ook aan de melk en karnemelk van het Albert Heijn-huismerk. Albert Heijn is voor de 1,5 liter-verpakkingen melk en karnemelk en biologische melk van het huismerk afhankelijk van Arla.