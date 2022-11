NS: beveiligers en kantoorpersoneel pas in 2023 op de trein

De plannen van de Nederlandse Spoorwegen (NS), om beveiligers en kantoorpersoneel in te gaan zetten op de trein als assistent-conducteurs, gaan pas begin volgend jaar wat opleveren. Momenteel is het spoorbedrijf nog in gesprek met de ondernemingsraad over de plannen. Pas daarna kan het werven beginnen.

Onlangs maakte NS bekend zowel beveiligers als kantoorpersoneel in te willen gaan zetten op de trein. Die zouden dan een verkorte opleiding moeten volgen. Bovendien moeten ze met ervaren conducteurs gaan samenwerken.

De vakbonden gingen onder voorwaarden al akkoord met de inzet van beveiligers, maar hebben nog wel veel vraagtekens over de inzet van kantoorpersoneel. Zo willen zij niet dat er kantoorwerk blijft liggen. Ook benadrukken ze dat er zaken bij het vak van conducteur komen kijken die verdere training vergen, zoals een evacuatie in een tunnel of agressie in de trein.

NS kampt met een enorm tekort aan conducteurs. Door veiligheidsafspraken kan een trein met één conducteur maar uit maximaal zes wagons bestaan. Met de assistent-conducteurs kan NS sneller langere treinen inzetten, terwijl echte nieuwe conducteurs nog worden opgeleid.