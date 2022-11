Oekraïne hekelt bedrijven actief in Rusland, ook ING en Unilever

Internationale bedrijven die blijven opereren in Rusland, “financieren rechtstreeks Russische oorlogsmisdaden en genocide in Oekraïne”, meldt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba op Twitter.

“Ik herhaal mijn oproep aan hun klanten en partners om deze merken te boycotten totdat ze stoppen met het maken van bloedwinsten en zich terugtrekken uit Rusland”, vervolgt de minister. Hij publiceerde daarbij een top 50-lijst van Europese en Amerikaanse bedrijven die volgens hem nog altijd in Rusland actief zijn.

Daar staan onder andere de Nederlandse financiële concerns Aegon en ING, zorgtechnologieconcern Philips en levensmiddelenproducent Unilever op. Ook farmaceuten als Pfizer, AstraZeneca en Novartis worden genoemd. Bedrijven als grondstoffenhandelaar Glencore, voedingsmiddelenconcern Kraft Heinz en zuivelfabrikant Danone en energiebedrijf Engie prijken eveneens op de lijst.

Philips laat in een reactie weten dat de activiteiten in Rusland zijn afgeschaald tot het leveren van medische systemen, zoals MRI-scanners. “In lijn met alle wetgevingen en sancties blijven we dat doen. Toegang tot zorg is een basismensenrecht”, zegt een woordvoerder.

Een woordvoerster van Unilever verwijst naar een eerdere verklaring van het bedrijf van afgelopen maart. Toen gaf het concern aan dat alle import en export van producten in en uit Rusland was stopgezet. “We zullen niet verder investeren in het land en we zullen ook niet profiteren van onze aanwezigheid in Rusland”, stelde het concern. Wel gaat Unilever door met het leveren van “dagelijkse essentiële voedsel- en hygiëneproducten gemaakt in Rusland aan mensen in het land.”