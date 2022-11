Pensioenfonds PMT belegt niet meer in 19 vervuilende bedrijven

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft negentien fossiele energiebedrijven uit zijn beleggingsportefeuille gegooid. De ambities van deze bedrijven op het gebied van klimaatbeleid zijn volgens het fonds onvoldoende.

PMT zegt verder in gesprek te gaan met 23 andere energiebedrijven die “mogelijk mee kunnen bewegen met de energietransitie”.

Het pensioenfonds maakte begin dit jaar bekend te zullen overleggen met bedrijven over het verlagen van de uitstoot en een transitie naar een schone en duurzame economie. “PMT heeft contact gezocht met alle olie- en gassector en de nutsbedrijven in de aandelenportefeuille die nog geen uitfaseringsplan hebben voor kolen. Aan deze bedrijven is gevraagd zich te committeren aan het 1,5-graden pad van het Parijsakkoord en die ambitie publiekelijk bekend te maken”, aldus het fonds.

De verkoop van de negentien bedrijven, die op een “uitsluitingslijst” zijn geplaatst, levert 279 miljoen euro op.