Renault ziet hogere winst door afsplitsing elektrische tak

Het Franse autoconcern Renault verwacht de komende jaren zijn winst grofweg te verdubbelen, door de tak voor elektrische auto’s af te splitsen en naar de beurs te brengen. Naar verwachting krijgt dit nieuwe bedrijf genaamd Ampere op zijn vroegst in de tweede helft van volgend jaar een beursnotering in Parijs, maakte Renault bekend in aanloop naar een beleggersdag dinsdag.

Volgens Renault komen er ongeveer 10.000 mensen te werken. Zij gaan in een fabriek in het noorden van Frankrijk onder meer de iconische modellen R5 en 4L produceren, maar dan volledig elektrisch aangedreven.

De Fransen voeren nog wel “ingewikkelde gesprekken” met hun Japanse partner Nissan om vorm te geven aan de beursgang. De plannen om de elektrische auto-activiteiten af te splitsen kwamen eerder al naar buiten. Renault voorziet dat dit een winstmarge oplevert van ongeveer 8 procent tegen 2025, van 5 procent dit jaar. In 2030 moet dat meer dan 10 procent zijn, stelt het autoconcern.

Naar verwachting neemt Nissan, waar Renault al decennia een alliantie mee heeft, een belang in het nieuwe bedrijf. De omvang daarvan is nog onderwerp van gesprek. Daarnaast wil Renault dat zijn Chinese concurrent Geely een belangrijk deel van de tak met verbrandingsmotoren overneemt.