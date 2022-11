Studie: inkomen Britse topbestuurders steeg harder dan inflatie

De topbestuurders van de grootste beursgenoteerde bedrijven in Londen hebben hun inkomen harder zien stijgen dan de inflatie in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt advies- en accountantskantoor PwC dat onderzoek deed naar de beloning en bonussen. Het onderzoek komt naar buiten op een moment dat veel vakbonden en werknemers strijden voor loonsverhoging vanwege de hoge inflatie.

Het gemiddelde jaarinkomen van topbestuurders van de bedrijven steeg in een jaar met bijna 22 procent tot 3,9 miljoen pond (omgerekend 4,5 miljoen euro). Volgens PwC komt dat doordat bedrijven de vraag naar hun diensten en producten zagen toenemen na de coronacrisis.

PwC publiceert het onderzoek op het moment dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk op het hoogste punt staat in veertig jaar, op ruim 10 procent. Een meerderheid van de werknemers in het land zag de lonen veel minder hard stijgen dan die inflatie. Sectoren als het spoorvervoer, het onderwijs en de gezondheidszorg zijn dit jaar daarom al gaan staken of zijn van plan dit te gaan doen.

Volgens de Britse denktank High Pay Centre, dat onderzoek doet naar topinkomens en sprak met persbureau AFP, zijn beloningen van 3 miljoen tot 4 miljoen pond “meer dan honderd keer hoger dan het salaris van de typische Britse werknemer”. Bovendien zijn de beloningen “historisch gezien zeer hoog”, aldus de denktank.